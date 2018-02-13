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    13 Şubat 2018, Salı
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    Slovaklar seyir terasında

    Slovaklar seyir terasında
    Gümüşhane 'nin Torul ilçesinde geçtiğimiz ay hizmete açılan 240 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul Kalesi Cam Seyir Terası her kesimden ilgi çekmeye devam ediyor. 7 bin kişiyi aşan ziyaretçi sayısına ulaşan ve her geçen gün cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerleyen tesisin son ziyaretçileri ise 'un Slovak futbolcuları Tomas Hubocan ve Jurac Kucka oldu. Futbolculara eşleri ve çocukları da eşlik etti.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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