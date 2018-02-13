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    13 Şubat 2018, Salı
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    Kapış kapış gitti

    Kapış kapış gitti
    Yönetim hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Retro formasını satışa çıkarmıştı. Akşam saatlerinde mağazalara verilen 1400 forma ertesi günün akşamına kadar tükendi. Trabzonsporlu taraftarların büyük ilgi gösterdiği retro formalar adeta kapış kapış gitti.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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