FIFA bizi şaşırtmadı

Bordo-mavili yönetim, “FIFA bize şike sürecine müdahil olmama yönünde yazı gönderdi. Bu bizi şaşırtmadı çünkü şike sürecinde İnfantino’nun ilişkiler ağını tüm dünya biliyor” denildi

Trabzonspor, 2010-2011 şike sürecine ilişkin 3 Temmuz 2017'de FIFA'ya yapılan başvuru ile ilgili açıklamada yayımladı. Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Trabzonspor camiası, 2010- 2011'de mağdur edilmiştir. FIFA Disiplin Kurulu Başkanı adına gönderilen yazıda, 'Verilecek bir karara halel gelmemek üzere', şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş, kulübümüze iletilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şunları kaydedildi: "FIFA'dan gelen bu bilgilendirme yazısı şaşırtıcı değildir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı İnfantino'nun da içinde olduğu ilişkiler ağı, Fransız Le Monde ve İngiliz The Guardian gazeteleri tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir. Trabzonspor kulübü, şikeyle gasp edilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.