Direkten döndüm

Fırtına 'nın forveti Hugo Rodallega, ülkesinin takımı Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı. Kolombiya'da bir radyoya konuşan 32 yaşındaki forvet, "Onlarla birçok kez iletişime geçtim. Bu yıl ben ve menajerimle birçok kez görüştüler. Ancak Trabzonspor ile olan kontratımdaki serbest kalma maddesi bu transferi engelledi. Başkan Marulanda ile zaten iyi ilişkilerimiz var. Beni daha önce de istemişlerdi" dedi. Bu sezon ligde sadece üç maça ilk 11'de başlayan Rodallega, Burak'ın yokluğuna çare olamadı.