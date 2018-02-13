Burak'sız Trabzon, gol sessizliği büründü
Burak Yılmaz'ın yokluğunda son 2 hafta sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sessizliğe büründü. Bordo-mavililer, golcü oyuncunun forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
PUAN KAYIPLARI YAŞADI
Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı toplam 5 lig müsabakasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, ligin ilk yarısında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği ile ise 0-0 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 6 puan alıp, 9 puan kaybeden Trabzonspor, zirve yarışının uzağında kaldı.
KRALLIK YARIŞINDA İDDİALI
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, son iki haftadır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalsa da gol krallığı sıralamasında Galatasaraylı Gomis ile ilk sırada yer alıyor Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu forma giydiği 16 maçın 11'inde gol yollarında etkili oldu. Burak, Gençlerbirliği, Beşiktaş, T.M. Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor maçlarında gol kaydedemedi. Karadeniz ekibi ligde 17 golle gol krallığı sıralamasında ilk sırada bulunan Burak Yılmaz'ın gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Bordo-mavililerin ligde topladığı 33 puanın 20'sinde golcü oyuncunun katkısı bulunuyor.
TRABZONSPOR'DA 10 OYUNCU GOLLE TANIŞTI
Trabzonspor ligde oynadığı son 5 maçta 4 gol attı. Söz konusu goller ise Burak Yılmaz'dan geldi. Bordo-mavililer son 5 maçta Kardemir Karabükspor'a (1), Atiker Konyaspor'a (2), Fenerbahçe'ye (1) gol atarken, Burak'ın olmadığı Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamadı. Takımın diğer golcüleri N'Doye 7 haftadır suskunluğunu korurken, Rodallega ise 6 haftadır golle tanışmadı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:31
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‘Prime gerek yok’
Toplam 2
Yorum
aydın doğru dürüst futbol oynadığı yok ama ilk 11 değişmez adamı
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 9
Yorum
10ur bu adam yine niye geldi ya. bunu görünce GS lığımdan soğuyorum. çok antipatik ve numaracı bir tip. hiç yakışmıyor GS tarihine.
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Speedy Rodrigues!
Toplam 2
Yorum
cetin bu adama özel kareografi yapılmalı... en azından bir kaç tane baskılı resmini taraftarlar asmalı tribünlere...
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