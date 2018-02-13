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    13 Şubat 2018, Salı
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    Burak müjdesi

    Burak müjdesi

    Yokluğunda ‘mum’ gibi aranan Fırtına’nın süper golcüsünün sakatlığı büyük oranda geçti. Burak, pazar günü oynanacak kritik Başakşehir karşılaşmasında sahada olacak

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kasıklarındaki sakatlığı nükseden golcü oyuncu Burak Yılmaz, Hollanda'daki tedavisinin ardından Türkiye'ye döndü. Golsüz beraberlikle biten Göztepe ve G.Birliği karşılaşmalarında takımda yer alamayan bordo-mavili futbolcu, Medipol Başakşehir ile 22. haftada Trabzon'da oynanacak mücadeleye hazır hale getirilmeye çalışılacak. İstanbul'da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve bugün Trabzon'a geçeceği belirtilen milli futbolcunun 1-2 gün doktor kontrolünde çalıştıktan sonra takımla antrenmanlara katılmasının beklendiği belirtildi.

    OYNAMAK İSTİYOR
    Burak Yılmaz'ın kendini iyi hissettiğini yetkililere aktardığı, milli futbolcunun takımla çalışmaların ardından bir aksilik olmaması halinde Başakşehir maçında forma giyebileceği aktarıldı Ligde geride kalan 21 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, 1356 dakika sahada kalırken, 1.06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Ortalama 80 dakikada 1 gol kaydeden Burak, takımının 21 haftada bulduğu 36 golün 17'sini atarak, gollerin yüzde 47.2'sine imza koydu.

    Karadeniz ekibinin son 5 maçında attığı 4 golde de imzası olan , ligde forma giydiği 16 karşılaşmanın 11'inde toplamda 17 kez fileleri sarsmayı başardı. Bordo-mavililer, Burak'ın gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Deneyimli futbolcu, Fırtına'nın ligde topladığı 33 puanın 20'sine attığı gollerle katkıda bulundu.

    Burak'a destek şart (Mini yorum: Mert Aydın)
    BurakYılmaz olmazsa gol atamıyor Trabzon. Ama savunma hataları da var. Burak da bazen yetmiyor. Aslında bu hafta bu maçın hikayesini Trabzon tarafından değil Başakşehir tarafından okumak gerek. 2 maçta 5 puan kaybettiler. Trabzonspor da çelme takarsa Başakşehir'de çözülme yaşanabilir. Trabzonspor son haftalarda kazanamıyor. Bu devam ederse Avrupa kupaları savaşından uzak kalacaklar. Bu yüzden Burak'ın tek kalmaması gerekiyor. Sosa, Yusuf, Olcay mutlaka skora katkı yapmalı. Bu konuda Rıza Çalımbay önlem alacaktır.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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