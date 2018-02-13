Burak müjdesi
Yokluğunda ‘mum’ gibi aranan Fırtına’nın süper golcüsünün sakatlığı büyük oranda geçti. Burak, pazar günü oynanacak kritik Başakşehir karşılaşmasında sahada olacak
OYNAMAK İSTİYOR
Burak Yılmaz'ın kendini iyi hissettiğini yetkililere aktardığı, milli futbolcunun takımla çalışmaların ardından bir aksilik olmaması halinde Başakşehir maçında forma giyebileceği aktarıldı Ligde geride kalan 21 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, 1356 dakika sahada kalırken, 1.06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Ortalama 80 dakikada 1 gol kaydeden Burak, takımının 21 haftada bulduğu 36 golün 17'sini atarak, gollerin yüzde 47.2'sine imza koydu.
Karadeniz ekibinin son 5 maçında attığı 4 golde de imzası olan Burak Yılmaz, ligde forma giydiği 16 karşılaşmanın 11'inde toplamda 17 kez fileleri sarsmayı başardı. Bordo-mavililer, Burak'ın gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Deneyimli futbolcu, Fırtına'nın ligde topladığı 33 puanın 20'sine attığı gollerle katkıda bulundu.
Burak'a destek şart (Mini yorum: Mert Aydın)
BurakYılmaz olmazsa gol atamıyor Trabzon. Ama savunma hataları da var. Burak da bazen yetmiyor. Aslında bu hafta bu maçın hikayesini Trabzon tarafından değil Başakşehir tarafından okumak gerek. 2 maçta 5 puan kaybettiler. Trabzonspor da çelme takarsa Başakşehir'de çözülme yaşanabilir. Trabzonspor son haftalarda kazanamıyor. Bu devam ederse Avrupa kupaları savaşından uzak kalacaklar. Bu yüzden Burak'ın tek kalmaması gerekiyor. Sosa, Yusuf, Olcay mutlaka skora katkı yapmalı. Bu konuda Rıza Çalımbay önlem alacaktır.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:18
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Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
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Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
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