Avrupa için kritik

SÜPER Lig'de son 5 maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışında iyice geride kalan Trabzonspor'da gözler 18 Şubat Pazar günü 16.00'da evinde oynayacağı Başakşehir maçına çevrildi. İstanbul ekibi karşısında alınacak bir galibiyet bordo-mavililerin Avrupa'ya gitme yarışında yeniden umutlanmasını sağlayacak. Çünkü Başakşehir, Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe zirve için yarıştığı gibi Kayseri, Göztepe hatta Sivas da Avrupa potasında. Bunun için Trabzon'un artık kazanıp bu yarışta iddiasını güçlendirmesi gerekiyor