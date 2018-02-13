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    13 Şubat 2018, Salı
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    2018’de hiç galip gelemedi

    2018’de hiç galip gelemedi

    2018’de hiç galip gelemedi

    BORDO-mavili takım Spor Toto Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet alamadı. Geçtiğimiz hafta da G.Birliği ile deplasmanda berabere kalan Karadeniz ekibi, 2018 yılında henüz galibiyet alabilmiş değil. Şu anda 33 puanda yer alan 'un tek amacı Başakşehir'i yenerek yeniden yükselişe geçmek
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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