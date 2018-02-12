Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışta
Süper Lig’in 22’nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Şenol Güneş Kompleksi'nde 18 Şubat 2018 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:31
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
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''Arda'yı G.Saray'da görmek isterdim!''
Toplam 3
Yorum
gsssssssss şaşırdınmı başkan yaa.allah korumus bızı hem senın baskanlıgından hemde olucaklardan
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''Arda'yı G.Saray'da görmek isterdim!''
Toplam 3
Yorum
YILDIZ FUTOLDAN ANLADIĞIN BU KADAR
Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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