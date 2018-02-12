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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’da Başakşehir maçı biletleri satışta

    Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışta

    ’in 22’nci haftasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    'un, 'in 22'nci haftasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    Şenol Güneş Kompleksi'nde 18 Şubat 2018 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:31
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