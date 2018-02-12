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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Sparta’lı Halil’in hayali

    Sparta’lı Halil’in hayali Trabzonspor
    Sparta Rotterdam ile ocak ayında profesyonel sözleşme imzalayan Trabzon doğumlu Halil Dervişoğlu, Hollanda U-19 Milli Takımı'na davet edildi. Dervişoğlu'nun babasının, oğlunun 'da oynamasını istediği belirtildi. 18 yaşındaki Halil, bu sezon Sparta'nın U19 ve U21 takımlarında 8 gol, 5 asist üretti. Halil'in takibe alınması bekleniyor.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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