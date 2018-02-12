Rodallega'dan transfer itirafı
Trabzonspor’un forveti Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı.
Kolombiya'da bir radyo kanalına açıklamalarda bulunan yıldız forvet, "Onlarla birçok kez iletişime geçtim. Bu yıl ben ve menajerimle birçok kez görüştüler. Ancak Trabzonspor ile olan kontratımdaki serbest kalma maddesi bu transferi engelledi. Kulüp başkanı Victor Marulanda ile zaten iyi ilişkilerimiz var. Beni daha önce de istemişlerdi" dedi.
Bordo-mavililerde bu sezon ligde sadece üç maça ilk 11'de başlayan Rodallega'nın bu ifadeleri, takımdan ayrılmak istediği şeklinde yorumlandı. Kolombiya'da transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
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