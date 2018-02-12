Önce Fırtına sonra meltem
Bordo-mavililer, 5x5’lik galibiyet serisinin ardından 5 beraberlikle 10 puan yitirip kazanımlarını heba etti. 12 maçlık ‘yenilmezlik’ tek teselli
DURAKLAMA DÖNEMİ
Son 5 haftada alınan 5 beraberlik ise 35 sezon sonra en uzun beraberlik dizisi olarak tarihe geçti. 6-1'lik Akhisar hezimetinin ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ise ilk yarının son bölümünde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi sonrası 'duraklama dönemi'ne geçti. 5 galibiyetle elde edilen kazanımlar, son 5 karşılaşmada heba edildi. Üst üste 5 beraberlikle toplamda 10 puan kaybedildi.
MİNİ YORUM (Trabzon'u kesmez / Olcay ÇAKIR)
Kilitlendi Trabzonspor. Ne kazanabiliyor, ne de kaybediyor. Bardağın dolu tarafı, boş tarafı birbirinin aynısı. Mütevazı kadrosu olan, hedefi tabiri caizse boğaz tokluğu olan bir takım için son derece iyi belki. Lakin Boğaz'ın her iki yakasıyla yarışan bir iddialı Trabzonspor gerçeği ile asla bağdaşmayan bir durum bu! Rıza hoca tam "camiayı tanıdı, anladı" diyoruz, yanıldığımızla kalıyoruz. Kendisinden tek beklenti var şu an; Karşılaşmayı maçın başında değil, sonunda tutan, maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor. Dileriz Başakşehir maçıyla bu gerçekleşir.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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