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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Önce Fırtına sonra meltem

    Önce Fırtına sonra meltem

    Bordo-mavililer, 5x5’lik galibiyet serisinin ardından 5 beraberlikle 10 puan yitirip kazanımlarını heba etti. 12 maçlık ‘yenilmezlik’ tek teselli

    'de Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan 'da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Uğur Demirok ile penaltı atışından yararlanamayan bordomavililer, iki puanı daha çöpe atarak şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Fırtına buna rağmen yenilmezlik serisini 12 haftaya taşıdı (6 galibiyet, 6 beraberlik). 6 sezon sonra en uzun puan serisini elde etti.

    DURAKLAMA DÖNEMİ
    Son 5 haftada alınan 5 beraberlik ise 35 sezon sonra en uzun beraberlik dizisi olarak tarihe geçti. 6-1'lik Akhisar hezimetinin ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ise ilk yarının son bölümünde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi sonrası 'duraklama dönemi'ne geçti. 5 galibiyetle elde edilen kazanımlar, son 5 karşılaşmada heba edildi. Üst üste 5 beraberlikle toplamda 10 puan kaybedildi.


    MİNİ YORUM (Trabzon'u kesmez / Olcay ÇAKIR)
    Kilitlendi Trabzonspor. Ne kazanabiliyor, ne de kaybediyor. Bardağın dolu tarafı, boş tarafı birbirinin aynısı. Mütevazı kadrosu olan, hedefi tabiri caizse boğaz tokluğu olan bir takım için son derece iyi belki. Lakin Boğaz'ın her iki yakasıyla yarışan bir iddialı Trabzonspor gerçeği ile asla bağdaşmayan bir durum bu! Rıza hoca tam "camiayı tanıdı, anladı" diyoruz, yanıldığımızla kalıyoruz. Kendisinden tek beklenti var şu an; Karşılaşmayı maçın başında değil, sonunda tutan, maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor. Dileriz Başakşehir maçıyla bu gerçekleşir.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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