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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Onazi geri döndü

    Onazi geri döndü
    Hafta içerisinde acil olarak şehirden ayrılan Ogenyi Onazi işlemlerini tamamlandıktan sonra 'a geri döndü. mücadelesinde forma giyemeyen Nijeryalı ön libero içi teknik direktör , "Onazi'nin ailevi problemi var. Ona izin verdik. Gerçekten çok önemli sıkıntısı var" demişti.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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