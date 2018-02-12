Burak'sız kazanamıyor
Kral’ın yokluğunda son iki haftada berabere kalan bordo-mavililer, tecrübeli golcünün forma giymediği 5 maçın sadece 1’ini kazanabildi
33 PUANIN 20'SİNE KATKI
Trabzonspor'un son 5 maçta attığı 4 golde de imzası olan Burak Yılmaz, ligde forma giydiği 16 maçın 11'inde toplamda 17 kez fileleri sarsmayı başardı. Bordo-mavililer, Burak'ın gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 33 puanın 20'sine attığı gollerle katkıda bulundu.
MAÇ BAŞINA 1.06 GOL
Ligde geride kalan 21 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, 1356 dakika sahada kalırken, 1,06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Ortalama 80 dakikada 1 gol kaydeden Burak, takımının 21 haftada bulduğu 36 golün 17'sini atarak, gollerin yüzde 47.2'sine imza koydu.
N'DOYE VE RODALLEGA GOLÜ UNUTTU
Trabzonspor'un diğer forvetlerinden Dame N'Doye ligde 7 haftadır, Hugo Rodallega ise 6 haftadır gol atamıyor. N'Doye en son 14. haftadaki Antalya maçında, Rodallega ise 15. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında fileleri havalandırdı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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