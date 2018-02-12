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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Burak'sız kazanamıyor

    Kral’ın yokluğunda son iki haftada berabere kalan bordo-mavililer, tecrübeli golcünün forma giymediği 5 maçın sadece 1’ini kazanabildi

    Fırtına'da 'ın yeri dolmuyor... Bordo-mavili takım, tecrübeli forvetin sakatlığı nedeniyle yokluğunda son 2 hafta sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, bu sezon 'de forma giymediği 5 maçın sadece birini kazanabildi. ekibi bu 5 karşılaşmanın yalnız 2 tanesinde gol üretebildi.

    33 PUANIN 20'SİNE KATKI
    'un son 5 maçta attığı 4 golde de imzası olan Burak Yılmaz, ligde forma giydiği 16 maçın 11'inde toplamda 17 kez fileleri sarsmayı başardı. Bordo-mavililer, Burak'ın gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 33 puanın 20'sine attığı gollerle katkıda bulundu.

    MAÇ BAŞINA 1.06 GOL
    Ligde geride kalan 21 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, 1356 dakika sahada kalırken, 1,06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Ortalama 80 dakikada 1 gol kaydeden Burak, takımının 21 haftada bulduğu 36 golün 17'sini atarak, gollerin yüzde 47.2'sine imza koydu.

    N'DOYE VE RODALLEGA GOLÜ UNUTTU
    Trabzonspor'un diğer forvetlerinden Dame N'Doye ligde 7 haftadır, Hugo Rodallega ise 6 haftadır gol atamıyor. N'Doye en son 14. haftadaki Antalya maçında, Rodallega ise 15. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında fileleri havalandırdı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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