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    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    müjdesi

    Burak Yılmaz müjdesi

    ’ın yokluğunda gole hasret kalan ’a yıldız futbolcudan iyi haber geldi. Yıldız golcünün maç eksiği olmasına rağmen pazar günü karşısında takımını yalnız bırakmayacağı öğrenildi.

    Son 5 maçından da beraberlikle ayrılan ve galibiyete hasret kalan 'a, 'dan müjdeli haber geldi... Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen ve tedavisine 'da devam edilen 32 yaşındaki forvetin, dün 'ye döndüğü bildirildi. Ağrıları büyük oranda azalan Burak'ın tedavisine Trabzon'da devam edilecek. Hafta içinde idmanlara çıkması beklenen tecrübeli golcü, Medipol maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

    BAŞAKŞEHİR'E YETİŞECEK
    Fırtına bu sezon Burak'sız çıktığı 5 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, son üç karşılaşmada gol atamadı. Teknik direktör da yıldız golcüsünün dönüşünü iple çekerken, maç eksiği olmasına rağmen Burak'ın pazar günü oynanacak kritik Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:22
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