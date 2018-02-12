Burak Yılmaz müjdesi
Burak Yılmaz’ın yokluğunda gole hasret kalan Trabzonspor’a yıldız futbolcudan iyi haber geldi. Yıldız golcünün maç eksiği olmasına rağmen pazar günü Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakmayacağı öğrenildi.
Son 5 maçından da beraberlikle ayrılan ve galibiyete hasret kalan Trabzonspor'a, Burak Yılmaz'dan müjdeli haber geldi... Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen ve tedavisine Hollanda'da devam edilen 32 yaşındaki forvetin, dün Türkiye'ye döndüğü bildirildi. Ağrıları büyük oranda azalan Burak'ın tedavisine Trabzon'da devam edilecek. Hafta içinde idmanlara çıkması beklenen tecrübeli golcü, Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
BAŞAKŞEHİR'E YETİŞECEK
Fırtına bu sezon Burak'sız çıktığı 5 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, son üç karşılaşmada gol atamadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay da yıldız golcüsünün dönüşünü iple çekerken, maç eksiği olmasına rağmen Burak'ın pazar günü oynanacak kritik Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:22
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Giuliano'dan olay sözler! Kavga...
Toplam 5
Yorum
fevidun adama küfür et sonra özür dilenecek bir şey yok, sana 8 maç ceza vermeleri gerekli.
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Başakşehir’in penaltı isyanı
Toplam 3
Yorum
TCelcius 10 gündür hakemi algı altına alıyorlar korkusundan bir tane ikili mucadeleyi başak lehine calmadı NET PENALTIYI YEDİ verse maç bambaşka yere
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Abdullah Avcı'dan Kocaman'a gönderme
Toplam 18
Yorum
kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
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