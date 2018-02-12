Burak Yılmaz müjdesi

Son 5 maçından da beraberlikle ayrılan ve galibiyete hasret kalan Trabzonspor'a, Burak Yılmaz'dan müjdeli haber geldi... Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen ve tedavisine Hollanda'da devam edilen 32 yaşındaki forvetin, dün Türkiye'ye döndüğü bildirildi. Ağrıları büyük oranda azalan Burak'ın tedavisine Trabzon'da devam edilecek. Hafta içinde idmanlara çıkması beklenen tecrübeli golcü, Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

BAŞAKŞEHİR'E YETİŞECEK

Fırtına bu sezon Burak'sız çıktığı 5 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, son üç karşılaşmada gol atamadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay da yıldız golcüsünün dönüşünü iple çekerken, maç eksiği olmasına rağmen Burak'ın pazar günü oynanacak kritik Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.