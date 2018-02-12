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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’da dökülen Bero’ya tepki var

    Ankara’da dökülen Bero’ya tepki var
    Başkentte bulduğu forma şansını değerlendiremeyen tepki çekti.

    22 yaşındaki oyuncu 16 kezle ilk yarıda topla en az buluşan isim oldu. bile 26 kez topla buluştu.

    58. dakikada yerini Castillo'ya bırakayan Bero'ya sosyal medyada tepki gösteren bir taraftar, "Matus Bero'nun ısı haritası" başlığı ile boş ısı haritası paylaştı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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