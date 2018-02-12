Ankara’da dökülen Bero’ya tepki var
22 yaşındaki oyuncu 16 kezle ilk yarıda topla en az buluşan isim oldu. Onur Kıvrak bile 26 kez topla buluştu.
58. dakikada yerini Castillo'ya bırakayan Bero'ya sosyal medyada tepki gösteren bir taraftar, "Matus Bero'nun ısı haritası" başlığı ile boş ısı haritası paylaştı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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