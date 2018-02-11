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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Yenilmeyenler kulübü: -Özat

    Yenilmeyenler kulübü: Rıza Çalımbay-Özat
    ekibi ile G.Birliği'nin maçı 'iki yenilmeyen' teknik direktörü karşı karşıya getirdi. 'un hocası , bordo-mavili ekibin başına geldiği ilk maçta Evkur 'a 1-0 mağlup olmuştu. Ardından 12 maçlık periyotta Çalımbay'lı Trabzonspor, 6 galibiyet ve 6 beraberlik aldı, 24 puan topladı. G.Birliği'nde ikinci kez göreve gelen da 8 haftadır yenilmiyor. Özat'lı başkent ekibi 3 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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