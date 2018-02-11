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    11 Şubat 2018, Pazar
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    yönetimi ’e çıktı

    Trabzon yönetimi Anıtkabir’e çıktı
    BORDO-mavili yönetim, 'i ziyaret etti. Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Egemen ve Gökhan Saral, Genel Sekreter Gençağa Meriç, Genel Sayman Okan Alemdaroğlu, Proje Geliştirme Koordinatörü Coşkun Bülbül ile Amatör Branşlar Koordinatörü Adem Beder; Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundular.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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