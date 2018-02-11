Olmuyor işte yapamıyoruz
“Devre arasında transfer istedik ama kulübün durumu malum, olmadı Gol yollarında sorunlar yaşıyoruz. Olmuyor işte, bir türlü yapamıyoruz
PENALTIYI ATSAYDIK DEĞİŞİRDİ
ANKARA'ya kazanmak için geldiklerini belirten Çalımbay şöyle devam etti: "Başka hiçbir düşüncemiz yoktu. Ancak gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Elimdeki kadroyla yoluma devam ediyorum, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her oyuncumuz elinden gelen gayreti gösteriyor. Devre arasında transfer istedik ama kulübün durumu da malum, olmadı. Zaman zaman güzel pozisyonlar yakalıyoruz ama talihsizlikler de yaşıyoruz. Penaltıyı atıp buradan galip ayrılabilseydik her şey farklı olacaktı
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:22
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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