Olmuyor işte yapamıyoruz

“Devre arasında transfer istedik ama kulübün durumu malum, olmadı Gol yollarında sorunlar yaşıyoruz. Olmuyor işte, bir türlü yapamıyoruz

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçı sonrası beraberlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasına "Bir şey diyemiyorum artık" sözleriyle başlayan Çalımbay, "İlk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bazı şeylerden dolayı bocaladık ama her türlü riske de girdik. Şans geldi, penaltı. Arkadaşımız çok iyi penaltıcı ama şanssızlık yaşadı. Geçen hafta Beto inanılmaz kurtarışlar yaptı, bu hafta da Hopf penaltıyı kurtardı. Gol yollarında sorunlar yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.



PENALTIYI ATSAYDIK DEĞİŞİRDİ

ANKARA'ya kazanmak için geldiklerini belirten Çalımbay şöyle devam etti: "Başka hiçbir düşüncemiz yoktu. Ancak gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Elimdeki kadroyla yoluma devam ediyorum, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her oyuncumuz elinden gelen gayreti gösteriyor. Devre arasında transfer istedik ama kulübün durumu da malum, olmadı. Zaman zaman güzel pozisyonlar yakalıyoruz ama talihsizlikler de yaşıyoruz. Penaltıyı atıp buradan galip ayrılabilseydik her şey farklı olacaktı