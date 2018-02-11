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    11 Şubat 2018, Pazar
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    G.Birliği 17 şutta ’u geçemedi

    G.Birliği 17 şutta Onur’u geçemedi
    ekibinin kalecisi dün takımı ipten aldı diyebiliriz. kalesine dün 17 şut gönderen başkent ekibi bu sezonki rekorunu kırarken, tecrübeli eldiveni geçemedi. 5 kurtarış yapan kaytan maç sonrası, "Kazanmak istedik olmadı. Penaltıda büyük şanssızlık yaşadık. Gerçekten hepimiz galip gelmek istiyoruz ama başaramıyoruz. Bu şanssızlığı en kısa zamanda atmamız gerekiyor. Daha çok çalışmalıyız" ifadesini kullandı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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