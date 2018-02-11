Karadeniz ekibi, ligin 19. haftasında Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmanın ardından kasığındaki sakatlığı nükseden ve Hollanda'da tedavi gören golcü oyuncunun yokluğunda 20. haftada sahasında Göztepe, 21. haftada da deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın sakatlığından dolayı oynamadığı toplam 5 lig karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 puan alıp, 9 puan kaybetti, zirve yarışının uzağına düştü.

Bordo-mavililer, bu maçlarda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Göztepe ve Gençlerbirliği ile 0-0, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı, Göztepe'ye sezonun ilk yarısında 3-2 yenildi.

Karadeniz ekibi bu 5 maçın 2'sinde gol üretebildi, rakip fileleri toplam 4 kez havalandırdı.



16 maçın 11'inde gol attı

Burak Yılmaz, ligde forma giydiği 16 maçın 11'inde gol atmayı başardı.

Bordo-mavili futbolcu, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor maçlarında gol kaydedemedi.

Milli futbolcu, Atiker Konyaspor (2 maç), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe (2 maç), Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 33 puanın 20'sine attığı gollerle katkıda bulundu.

Son 5 haftada tek gol atan isim

Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son 5 maçından da beraberliklerle ayrılan Karadeniz ekibinde, 3 puana ulaşılamayan dönemde toplam 21 futbolcu forma giydi, sadece Burak Yılmaz gol atma başarısı gösterdi.

17 golle ligde gol krallığında zirvede yer alan Burak Yılmaz, son 5 haftanın 3'ünde forma giyerek 4 golü de kaydeden isim oldu.

Burak Yılmaz, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, iç sahada ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırdı.



N'Doye 7, Rodallega 6 haftadır gol atamıyor

Trabzonspor'da forvet oyuncularından Dame N'Doye ligde 7 haftadır, Hugo Rodallega ise 6 haftadır gol kaydedemiyor.

N'Doye en son ligin 14. haftasındaki Antalyaspor maçında, Rodallega ise 15. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında gol attı.



80 dakikada 1 gol

Ligde geride kalan 21 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, 1356 dakika sahada kalırken, 1,06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Burak Yılmaz, ortalama 80 dakikada 1 gol kaydetti.

Golcü futbolcu, Trabzonspor'un 21 hafta sonunda 36 golünün de 17'sini atarak, gollerin yüzde 47,2'sini imza koydu.