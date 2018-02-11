Burak yoksa gol yok
Trabzonspor sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki süper forveti dün yine çok aradı Rodallega ve N’Doye etkisiz kaldı, “Yetiş Burak” dedirtti. Burak takımın 36 golünün 17’sini attı
FIRTINA, attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Burak Yılmaz'ın yokluğunu Göztepe maçından sonra dün de bir hayli hissetti. Burak'ın yerine forvette oynayan Hugo Rodallega, hücum organizasyonlarında etkisiz kalırken, pozisyon bulmakta da oldukça zorlandı. Kolombiyalı futbolcu yakaladığı pozisyonları harcadı, Çalımbay da onu 66. dakikada kenara aydı. Tedavisine Hollanda'da devam edilen Burak Yılmaz'ın Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor. Son 5 lig maçında berabere kalan Trabzonspor'da toplam 22 futbolcu forma giyerken sadece Burak gol atma başarısı gösterdi. Burak, son 5 haftanın 3'ünde forma giyerek 4 gole imza attı. Burak takımın 36 golünün 17'sini kaydetti.
Fırtına, Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un Burak'sız yendiği son takım 29 Ekim 2017'deki derbide Galatasaray oldu. (2-1)
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:08
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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