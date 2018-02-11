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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Burak yoksa gol yok

    Burak yoksa gol yok

    sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki süper forveti dün yine çok aradı Rodallega ve N’Doye etkisiz kaldı, “Yetiş Burak” dedirtti. Burak takımın 36 golünün 17’sini attı

    , attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan 'ın yokluğunu maçından sonra dün de bir hayli hissetti. Burak'ın yerine forvette oynayan Hugo Rodallega, hücum organizasyonlarında etkisiz kalırken, pozisyon bulmakta da oldukça zorlandı. Kolombiyalı futbolcu yakaladığı pozisyonları harcadı, Çalımbay da onu 66. dakikada kenara aydı. Tedavisine Hollanda'da devam edilen Burak Yılmaz'ın karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor. Son 5 lig maçında berabere kalan 'da toplam 22 futbolcu forma giyerken sadece Burak gol atma başarısı gösterdi. Burak, son 5 haftanın 3'ünde forma giyerek 4 gole imza attı. Burak takımın 36 golünün 17'sini kaydetti.

    Fırtına, Burak Yılmaz'ın 'de forma giydiği son 3 maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un Burak'sız yendiği son takım 29 Ekim 2017'deki derbide oldu. (2-1)

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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