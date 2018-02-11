Burak yoksa gol yok

FIRTINA, attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Burak Yılmaz'ın yokluğunu Göztepe maçından sonra dün de bir hayli hissetti. Burak'ın yerine forvette oynayan Hugo Rodallega, hücum organizasyonlarında etkisiz kalırken, pozisyon bulmakta da oldukça zorlandı. Kolombiyalı futbolcu yakaladığı pozisyonları harcadı, Çalımbay da onu 66. dakikada kenara aydı. Tedavisine Hollanda'da devam edilen Burak Yılmaz'ın Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor. Son 5 lig maçında berabere kalan Trabzonspor'da toplam 22 futbolcu forma giyerken sadece Burak gol atma başarısı gösterdi. Burak, son 5 haftanın 3'ünde forma giyerek 4 gole imza attı. Burak takımın 36 golünün 17'sini kaydetti.



Fırtına, Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un Burak'sız yendiği son takım 29 Ekim 2017'deki derbide Galatasaray oldu. (2-1)