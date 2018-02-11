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    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bize sahip çıksınlar

    Bize sahip çıksınlar
    TRABZONSPOR Teknik Direktörü , taraftarlardan destek istedi. G.Birliği deplasmanında takımlarını destekleyen, 61'inci dakikada her zamanki gibi görsel şovlarını ve tezahüratlarını yapan taraftarlar; üst üste kaçan pozisyonların ardından zaman zaman isyan ettiler. Teknik patron Çalımbay da taraftarların her zaman takımlarına sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Bize destek versinler. Daha önümüzde 13 maçımız var. Takımı sıkıntılı bir durumda aldık ve iyi yerlere getirdik. Daha da iyi yerlere gideceğiz. Önümüzde dönüm maçları var ve bu kayıpları telafi edebiliriz. Önemli olan taraftarımızın da her zaman bizim yanımızda olacağını bilmemiz. Onlardan tek bir isteğimiz var, bize sahip çıksınlar" yorumunu yaptı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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