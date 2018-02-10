Yolumuz açılır

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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Bordo-mavili takımın tecrübeli teknik adamı Çalımbay, “Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını mutlaka kazanmamız gerekiyor” diye konuştu

    Teknik direktör , Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını kazanmaları halinde ligi çok iyi yerde bitireceklerini söyledi. 54 yaşındaki hoca, Gençlerbirliği sınavının çok önemli olduğunu belirtirken, "Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hangi takımın ne zaman puan kaybedeceği belli olmuyor. Gençlerbirliği de kolay bir takım değil. Onlar da istikrar yakaladı. Bu haftalarda hakemlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını kazanırsak ligi çok iyi bir yerde bitirebiliriz. Tüm takım bunun bilincinde" dedi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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