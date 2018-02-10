Yolumuz açılır
Bordo-mavili takımın tecrübeli teknik adamı Çalımbay, “Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını mutlaka kazanmamız gerekiyor” diye konuştu
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını kazanmaları halinde ligi çok iyi yerde bitireceklerini söyledi. 54 yaşındaki hoca, Gençlerbirliği sınavının çok önemli olduğunu belirtirken, "Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hangi takımın ne zaman puan kaybedeceği belli olmuyor. Gençlerbirliği de kolay bir takım değil. Onlar da istikrar yakaladı. Bu haftalarda hakemlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını kazanırsak ligi çok iyi bir yerde bitirebiliriz. Tüm takım bunun bilincinde" dedi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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