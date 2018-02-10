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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yenilmezlerin maçı

    Yenilmezlerin maçı

    11, ise 7 maçtır kaybetmiyor. Bugün testi kırılabilir

    Karadeniz ekibi ile G.Birliği'nin maçı 'iki yenilmeyen' teknik direktörü karşı karşıya getirecek. 'un hocası Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk maçta Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Ardından 11 maçlık periyotta Çalımbay'lı , 6 galibiyet ve 5 beraberlik aldı, 23 puan topladı. G.Birliği'nde ikinci kez göreve gelen Ümit Özat da 7 haftadır yenilmiyor. 3. haftadaki F.Bahçe mağlubiyetinden sonra ayrılan ancak 2-0 kaybettiği Osmanlıspor karşılaşmasıyla tekrar takımın başına gelen Özat, ardından yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve 13 puan topladı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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