Yenilmezlerin maçı
Rıza Çalımbay 11, Ümit Özat ise 7 maçtır kaybetmiyor. Bugün testi kırılabilir
Karadeniz ekibi ile G.Birliği'nin maçı 'iki yenilmeyen' teknik direktörü karşı karşıya getirecek. Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk maçta Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Ardından 11 maçlık periyotta Çalımbay'lı Trabzonspor, 6 galibiyet ve 5 beraberlik aldı, 23 puan topladı. G.Birliği'nde ikinci kez göreve gelen Ümit Özat da 7 haftadır yenilmiyor. 3. haftadaki F.Bahçe mağlubiyetinden sonra ayrılan ancak 2-0 kaybettiği Osmanlıspor karşılaşmasıyla tekrar takımın başına gelen Özat, ardından yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve 13 puan topladı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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