Yattara, Trabzon Yarı Maratonu için kamera karşısında
Trabzonspor'un eski oyuncusu İbrahim Yattara, Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için kamera karşısına geçti.
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 18 Şubat Pazar günü "Şehit Eren İçin Koşuyoruz" sloganıyla organize edilecek Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için Trabzon Büyükşehir Belediyesince tanıtım filmi hazırlandı.
Trabzonspor'un Gineli eski milli futbolcusu İbrahim Yattara, bu kapsamda kamera karşısına geçerek tanıtıma destek verdi.
Tanıtım filmleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından sırasıyla yayına verilerek, vatandaşlar halk koşusuna katılmaya davet ediliyor.
"HALKIMIZI BU ÖNEMLİ ETKİNLİĞE KATILMAYA DAVET EDİYORUM"
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un her dönem dünya kamuoyuna gereken mesajı verdiğini belirtti.
Vatandaşları etkinliğe davet eden Gümrükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"18 Şubat'ta Eren'imiz, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz, Afrin'e huzur getirmek için sınırlarımızın ötesinde canlarını ve kanlarını ortaya koyan aslanlarımız için koşacağız. Tüm halkımızı bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyorum. Yıllardır devam eden bu önemli spor organizasyonun ülke genelinde duyurulmasına verdikleri katkılardan ötürü şehrimizin değerli isimlerine bir kez daha teşekkür ediyorum."
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:38
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
Yattara, Trabzon Yarı Maratonu için kamera karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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