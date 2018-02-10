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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yattara, Trabzon için kamera karşısında

    Yattara, Trabzon Yarı Maratonu için kamera karşısında

    'un eski oyuncusu , Trabzon ve için kamera karşısına geçti.

    Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Pazar günü "Şehit Eren İçin Koşuyoruz" sloganıyla organize edilecek Trabzon ve için Trabzon Büyükşehir Belediyesince tanıtım filmi hazırlandı.

    'un Gineli eski milli futbolcusu , bu kapsamda kamera karşısına geçerek tanıtıma destek verdi.

    Tanıtım filmleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından sırasıyla yayına verilerek, vatandaşlar halk koşusuna katılmaya davet ediliyor.

    "HALKIMIZI BU ÖNEMLİ ETKİNLİĞE KATILMAYA DAVET EDİYORUM"
    Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un her dönem dünya kamuoyuna gereken mesajı verdiğini belirtti.

    Vatandaşları etkinliğe davet eden Gümrükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "18 Şubat'ta Eren'imiz, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz, Afrin'e huzur getirmek için sınırlarımızın ötesinde canlarını ve kanlarını ortaya koyan aslanlarımız için koşacağız. Tüm halkımızı bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyorum. Yıllardır devam eden bu önemli spor organizasyonun ülke genelinde duyurulmasına verdikleri katkılardan ötürü şehrimizin değerli isimlerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:38
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