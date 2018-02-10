Şenol Güneş’ten maratona davet
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, sporseverleri, 18 Şubat'ta Trabzon Yarı Maratonu'na davet etti. Güneş, Maçka'da teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına 'Eren İçin Koşuyoruz' sloganıyla düzenlenecek maratonun tanıtım filmi için yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Şenol Güneş’ten maratona davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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