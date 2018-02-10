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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’ten maratona davet

    Şenol Güneş’ten maratona davet
    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü , sporseverleri, 18 Şubat'ta Trabzon Yarı Maratonu'na davet etti. Güneş, Maçka'da teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına 'Eren İçin Koşuyoruz' sloganıyla düzenlenecek maratonun tanıtım filmi için yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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