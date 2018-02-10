Kamil Ahmet, Pereira’yı ateşledi
Trabzonspor ile sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan Pereira, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Portekizli sağ bek, idmanlarda ekstradan ağırlık topu ile uzun taç atışı çalışmaları yapıyor. Tecrübeli savunmacının bu görüntüsü, "Forma artık aslanın ağzında. Ahmet'in performansı da bunda etkili" dedirtti
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Kamil Ahmet, Pereira’yı ateşledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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