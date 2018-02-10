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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Kamil Ahmet, ’yı ateşledi

    Kamil Ahmet, Pereira’yı ateşledi
    Trabzonspor ile sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan Pereira, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Portekizli sağ bek, idmanlarda ekstradan ağırlık topu ile uzun taç atışı çalışmaları yapıyor. Tecrübeli savunmacının bu görüntüsü, "Forma artık aslanın ağzında. Ahmet'in performansı da bunda etkili" dedirtti
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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