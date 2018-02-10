Kamil Ahmet, Pereira’yı ateşledi

Trabzonspor ile sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan Pereira, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Portekizli sağ bek, idmanlarda ekstradan ağırlık topu ile uzun taç atışı çalışmaları yapıyor. Tecrübeli savunmacının bu görüntüsü, "Forma artık aslanın ağzında. Ahmet'in performansı da bunda etkili" dedirtti