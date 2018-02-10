Hugo Rodallega, Göztepe maçının ardından antrenmanlardaki sessizliği ile dikkat çekti. Burak'ın yokluğunda Rıza Çalımbay'ın en büyük gol umudu olan Rodallega'nın önceki antrenmanlardaki görüntüsünden uzak olduğu dikkatlerden kaçmazken, zaman zaman teknik ekibin de kendisiyle yakından ilgilendiği gözlendi. Kolombiyalı forvet bugün de sahada olacak