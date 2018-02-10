Issız ve sessiz adam Hugo Rodallega
Hugo Rodallega, Göztepe maçının ardından antrenmanlardaki sessizliği ile dikkat çekti. Burak'ın yokluğunda Rıza Çalımbay'ın en büyük gol umudu olan Rodallega'nın önceki antrenmanlardaki görüntüsünden uzak olduğu dikkatlerden kaçmazken, zaman zaman teknik ekibin de kendisiyle yakından ilgilendiği gözlendi. Kolombiyalı forvet bugün de sahada olacak
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Issız ve sessiz adam Hugo Rodallega haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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