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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Havalimanında sürpriz

    Havalimanında sürpriz
    , G.Birliği ile oynayacağı maç için 'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.15'te özel uçak ile 'ya hareket etti. Takımın havalimanına gelişi sırasında Mehmet Yavuz isimli genç bir taraftar; Abdülkadir, Sosa, Yusuf ve Onur gibi isimler için yaptığı kara kalem çalışmalarını futbolculara göstererek onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Futbolcular da kendilerine oldukça benzeyen resimlere ilgi gösterirken, genç taraftara teşekkür ettiler.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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