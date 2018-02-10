Havalimanında sürpriz
Trabzonspor, G.Birliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.15'te özel uçak ile Ankara'ya hareket etti. Takımın havalimanına gelişi sırasında Mehmet Yavuz isimli genç bir taraftar; Abdülkadir, Sosa, Yusuf ve Onur gibi isimler için yaptığı kara kalem çalışmalarını futbolculara göstererek onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Futbolcular da kendilerine oldukça benzeyen resimlere ilgi gösterirken, genç taraftara teşekkür ettiler.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Havalimanında sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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