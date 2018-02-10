Bitsin artık bu hasret
Ligde dört haftadır galip gelemeyen bordo-mavililer bugün başkent deplasmanında G.Birliği’ni yenip şeytanın bacağını kırmak istiyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Sezonun 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra ligde art arda 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Fırtına, son 4 lig maçında sırasıyla deplasmanda Karabükspor'la 1-1, Konyaspor'la 2-2, evinde de Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında önemli yara aldı. Karadeniz ekibinde cezası sona eren Pereira bugün takımda yer alabilecek.
Kadro korunacak
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Gençlerbirliği karşısında son oynanan ve 0-0 eşitlikle tamamlanan Göztepe maçındaki 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece sağ bekte Kamil Ahmet'in yerine kart cezası sona eren Pereira'ya forma verebileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Fabian Castillo da dün Ankara'ya götürüldü.
Fırtına 38-12 önde, 129 atıp 63 gol yedi
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bugün başkentte yapacakları maçla birlikte ligde 68. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 67 karşılaşmada bordo- mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü. Trabzonspor'un amacı bugünkü maçı da kazanarak farklı daha da açmak.
Başkentte zor
Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, son 4 sezondur Ankara'dan galibiyetle dönemedi. En son 2012-2013 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo- mavililer, daha sonra 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
5 isim götürülmedi
Bordo-mavililer dün 14.15'te başkente 4 eksikle gitti. Ankara kafilesinde sakatlıkları bulunan Burak, Esteban ve Mustafa Akbaş, kart cezalısı Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra izinli olan ve Trabzon'a dün dönen Onazi yer almadı. Burak'ın önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Fırtına kazanır
Sosa'nın aktif şekilde oyuna dahil olması sonrası estetik futboldan da söz edilmeye başlandı. Trabzonspor'dan beklenen hep Göztepe maçındaki güzelliklerdi. Kaybedilen iki puan belki de ilk defa 'gülümsemeyle' karşılandı. Bunun iyi ve kötü tarafları olacaktır. Sosa'ya önlem alan rakipler, tatlı, sert oyun hileleri sık karşılaşılan durumlar olabilecektir. Ve bu futbolun güzel tarafının skora da yansıması beklentisi... Trabzonspor, G.Birliği'ni yener.
Mini yorum: Olcay Çakır
Kadro korunacak
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Gençlerbirliği karşısında son oynanan ve 0-0 eşitlikle tamamlanan Göztepe maçındaki 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece sağ bekte Kamil Ahmet'in yerine kart cezası sona eren Pereira'ya forma verebileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Fabian Castillo da dün Ankara'ya götürüldü.
Fırtına 38-12 önde, 129 atıp 63 gol yedi
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bugün başkentte yapacakları maçla birlikte ligde 68. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 67 karşılaşmada bordo- mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü. Trabzonspor'un amacı bugünkü maçı da kazanarak farklı daha da açmak.
Başkentte zor
Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, son 4 sezondur Ankara'dan galibiyetle dönemedi. En son 2012-2013 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo- mavililer, daha sonra 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
5 isim götürülmedi
Bordo-mavililer dün 14.15'te başkente 4 eksikle gitti. Ankara kafilesinde sakatlıkları bulunan Burak, Esteban ve Mustafa Akbaş, kart cezalısı Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra izinli olan ve Trabzon'a dün dönen Onazi yer almadı. Burak'ın önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Fırtına kazanır
Sosa'nın aktif şekilde oyuna dahil olması sonrası estetik futboldan da söz edilmeye başlandı. Trabzonspor'dan beklenen hep Göztepe maçındaki güzelliklerdi. Kaybedilen iki puan belki de ilk defa 'gülümsemeyle' karşılandı. Bunun iyi ve kötü tarafları olacaktır. Sosa'ya önlem alan rakipler, tatlı, sert oyun hileleri sık karşılaşılan durumlar olabilecektir. Ve bu futbolun güzel tarafının skora da yansıması beklentisi... Trabzonspor, G.Birliği'ni yener.
Mini yorum: Olcay Çakır
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Bitsin artık bu hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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