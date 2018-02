Trabzonspor'dan açıklama geldi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda İstanbul BBSK ile yarın oynayacakları karşılaşma öncesinde Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde yabancı oyuncuların maça çıkmayacağı yönünde bazı medya kuruluşlarında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Trabzonspor Basketbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, asılsız haberlerin kulübü yıpratmaya çalıştığını ifade edilerek, "Geçtiğimiz hafta Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında aldığımız galibiyetin ardından İstanbul BBSK ile oynayacağımız kritik müsabakaya 1 gün kala yapılan bu asılsız haberlerin kulübümüzü yıpratmaya çalışan bazı kesimler tarafından bilinçli olarak gerçekleştirildiği aşikardır. Her kulüpte yaşanan ve yaşanabilecek maddi sorunların, kulübümüzde de yaşanması kadar doğal bir şey yoktur. Ancak bu olayı büyüterek hatta iftira boyutuna ulaştırılarak basına servis eden her kim ise Trabzonspor camiasına ihanetin en büyüğünü yapmıştır" denildi.İstanbul BBSK karşılaşmasına tam kadro olarak çıkılacağının kaydedildiği açıklamada, "Bu arada; bu haberi her kim ya da hangi oyuncunun menajerinin basına yaptırdığını da ayrıca merak etmekteyiz. Gerek camiamızın içinde gerekse de camiamızın dışında yer alan bu tür hainlerin kulübümüzü küçük ayak oyunları ile yıpratmaya çalışmasına bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Takımımız yarın İstanbul BBSK karşılaşmasına tam kadro olarak çıkacaktır ve bu asılsız haberi yaptıranlar ile birlikte yapanlara gerekli cevabı, alacağı galibiyet ile verecektir" ifadelerine yer verildi.