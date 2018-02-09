Trabzonspor'dan açıklama geldi
Trabzonspor Basketbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, asılsız haberlerin kulübü yıpratmaya çalıştığını ifade edilerek, "Geçtiğimiz hafta Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında aldığımız galibiyetin ardından İstanbul BBSK ile oynayacağımız kritik müsabakaya 1 gün kala yapılan bu asılsız haberlerin kulübümüzü yıpratmaya çalışan bazı kesimler tarafından bilinçli olarak gerçekleştirildiği aşikardır. Her kulüpte yaşanan ve yaşanabilecek maddi sorunların, kulübümüzde de yaşanması kadar doğal bir şey yoktur. Ancak bu olayı büyüterek hatta iftira boyutuna ulaştırılarak basına servis eden her kim ise Trabzonspor camiasına ihanetin en büyüğünü yapmıştır" denildi.
İstanbul BBSK karşılaşmasına tam kadro olarak çıkılacağının kaydedildiği açıklamada, "Bu arada; bu haberi her kim ya da hangi oyuncunun menajerinin basına yaptırdığını da ayrıca merak etmekteyiz. Gerek camiamızın içinde gerekse de camiamızın dışında yer alan bu tür hainlerin kulübümüzü küçük ayak oyunları ile yıpratmaya çalışmasına bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Takımımız yarın İstanbul BBSK karşılaşmasına tam kadro olarak çıkacaktır ve bu asılsız haberi yaptıranlar ile birlikte yapanlara gerekli cevabı, alacağı galibiyet ile verecektir" ifadelerine yer verildi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:52
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Gomis satıldı!
Toplam 18
Yorum
bbb Adam 33 yasinda bile degil. Yalan haberlerle insani kandirmayin.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 2
Yorum
ERAY Şu açıkça ortada ki basketbol takımının yönetimi başarısız. Bırakın gidin, rezil ettiniz TS gibi bir kulübü.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 2
Yorum
acg Bütün yabancıları gönderin. Yerliler ile oynayın. Yapamıyorsanız bırakın bu işi . Futbolda da borç 1 trilyon dan fazla yakında oda patlar.
Trabzonspor'dan açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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