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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'da şok: Maça çıkmama kararı!

    Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!

    Erkek Takımı'nda forma giyen yabancı oyuncular, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle İstanbul'daki deplasman maçına gitmeme kararı aldı.

    Tahincioğlu Ligi'nde boy gösteren Basketbol Takımı'nda yarın oynanacak İstanbul BBSK öncesi maddi kriz patlak verdi.

    Milliyet Skorer'in haberine göre; Trabzonspor'un yabancı basketbolcuları maaşları ödenmediği gerekçesiyle maça çıkmama kararı aldı.

    SORUN ÇÖZÜLEMEDİ, UÇAK AKŞAMA ALINDI!
    Planlanan seyahete göre uçak sabah saatlerinde İstanbul'a hareket edecekti. Yabancı isimlerin, İstanbul deplasmanına gitmeme kararı alması nedeniyle bu seyahat iptal edildi. Bu karar sonrası oyuncularla görüşme yapan Trabzonspor yönetimi sabah iptal ettikleri uçuşu akşam saatlerine erteledi.

    Trabzonspor yönetimi, son anda bir ödeme yapmazsa Trabzonspor, İstanbul BBSK maçına yerli oyunculardan oluşan 8 kişilik kadroyla çıkacak. Daha önce de maddi kriz yaşayan Trabzonspor Erkek Basketbol takımı, Pınar Karşıyaka deplasmanına gitmeme kararı almıştı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:26
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