Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen yabancı oyuncular, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle İstanbul'daki deplasman maçına gitmeme kararı aldı.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde boy gösteren Trabzonspor Basketbol Takımı'nda yarın oynanacak İstanbul BBSK öncesi maddi kriz patlak verdi.
Milliyet Skorer'in haberine göre; Trabzonspor'un yabancı basketbolcuları maaşları ödenmediği gerekçesiyle maça çıkmama kararı aldı.
SORUN ÇÖZÜLEMEDİ, UÇAK AKŞAMA ALINDI!
Planlanan seyahete göre uçak sabah saatlerinde İstanbul'a hareket edecekti. Yabancı isimlerin, İstanbul deplasmanına gitmeme kararı alması nedeniyle bu seyahat iptal edildi. Bu karar sonrası oyuncularla görüşme yapan Trabzonspor yönetimi sabah iptal ettikleri uçuşu akşam saatlerine erteledi.
Trabzonspor yönetimi, son anda bir ödeme yapmazsa Trabzonspor, İstanbul BBSK maçına yerli oyunculardan oluşan 8 kişilik kadroyla çıkacak. Daha önce de maddi kriz yaşayan Trabzonspor Erkek Basketbol takımı, Pınar Karşıyaka deplasmanına gitmeme kararı almıştı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:26
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Gomis satıldı!
Toplam 18
Yorum
bbb Adam 33 yasinda bile degil. Yalan haberlerle insani kandirmayin.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 2
Yorum
ERAY Şu açıkça ortada ki basketbol takımının yönetimi başarısız. Bırakın gidin, rezil ettiniz TS gibi bir kulübü.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 2
Yorum
acg Bütün yabancıları gönderin. Yerliler ile oynayın. Yapamıyorsanız bırakın bu işi . Futbolda da borç 1 trilyon dan fazla yakında oda patlar.
Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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