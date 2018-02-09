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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ve hatalar

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> ve hatalar

    Fotomaç Yazarı Olcay Çakır, hakemlerden en çok canı yanan takımın olduğunu söyledi

    "Hakem hatalarının futbolda dengeleri değiştirecek düzeye gelmesi bugünün konusu değil. Hele de Trabzonspor için son derece sıradan konulardır bunlar... Rakiplerinin koca sezonda yaşayabileceklerini, tek maçta hatta aynı dakika içinde yaşamışlığı da çoktur! Hani denir ya, "sezon sonunda hatalar bi'şekilde dengeli dağılır takımlar arasında." Kısmen doğrudur da... Şöyle ki; İstanbul takımları arasında dengeli bir dağılım olduğu nettir. Çünkü o söylem onlara aittir. Ama bunun ligin geneline ve tüm takımlara "dengeli dağıtılıyor" şeklinde yansıtılması da tamamen algıya oynamaktır. Bu böyle bilinmeli... Hakem hataları İstanbul takımları için eşitlenir sezon sonunda."

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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