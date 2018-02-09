Trabzonspor ve hatalar
Fotomaç Yazarı Olcay Çakır, hakemlerden en çok canı yanan takımın Trabzonspor olduğunu söyledi
"Hakem hatalarının futbolda dengeleri değiştirecek düzeye gelmesi bugünün konusu değil. Hele de Trabzonspor için son derece sıradan konulardır bunlar... Rakiplerinin koca sezonda yaşayabileceklerini, tek maçta hatta aynı dakika içinde yaşamışlığı da çoktur! Hani denir ya, "sezon sonunda hatalar bi'şekilde dengeli dağılır takımlar arasında." Kısmen doğrudur da... Şöyle ki; İstanbul takımları arasında dengeli bir dağılım olduğu nettir. Çünkü o söylem onlara aittir. Ama bunun ligin geneline ve tüm takımlara "dengeli dağıtılıyor" şeklinde yansıtılması da tamamen algıya oynamaktır. Bu böyle bilinmeli... Hakem hataları İstanbul takımları için eşitlenir sezon sonunda."
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:58
-
Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
-
İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
-
MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
Trabzonspor ve hatalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.