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    09 Şubat 2018, Cuma
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    , Başkent'te çıkış arıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, Başkent'te çıkış arıyor

    Spor Toto Süper Lig'de dört haftadır galip gelemeyen , başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısında galip gelerek yeni bir galibiyet serisini başlatmak istiyor.

    Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Cumartesi günü başkentte Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan , rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. Dört haftalık galibiyet özlemini deplasmanda son vererek, çıkışa geçmenin planlarını yapan Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Son dört haftada 4 puan toplayan bordo-mavililer 8 puan kaybederek zirve yarışında önemli yara aldı.

    Deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor
    , Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından deplasmanda oynadığı son 5 maçta yenilgi görmedi. Bordo-maviler, dış sahada en son yenilgisini Çalımbay'ın Trabzonspor ile çıktığı ilk maç olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında 1-0'lık skor ile almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer, dış sahada 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında 111 günlük yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

    İki takım 80. kez karşılaşacak
    İki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlarda geride kalan 80 maçta Trabzonspor 45, Gençlerbirliği ise 14 maçı kazandı. 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer, 154 gol atarken rakibi ise 74 kez fileleri havalandırdı.

    Ligde 68. randevu
    Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında oynan 67 lig maçında ise 38'ini Karadeniz ekibi, 12'sini ise Başkent temsilcisi kazandı. 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 129 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 63 gol kaydetti.

    Ankara'daki maçlar
    İki takım arasında Ankara'da oynanan 33 lig mücadelesinde Trabzonspor 14 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise ev sahibi Gençlerbirliği galip gelen taraf oldu. 11 maç ise berabere tamamlandı. Kırmızı-siyahlılar, Ankara'da rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:22
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