Trabzonspor, Başkent'te çıkış arıyor
Spor Toto Süper Lig'de dört haftadır galip gelemeyen Trabzonspor, başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısında galip gelerek yeni bir galibiyet serisini başlatmak istiyor.
Deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor
Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından deplasmanda oynadığı son 5 maçta yenilgi görmedi. Bordo-maviler, dış sahada en son yenilgisini Çalımbay'ın Trabzonspor ile çıktığı ilk maç olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında 1-0'lık skor ile almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer, dış sahada 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında 111 günlük yenilmezliğini sürdürmek istiyor.
İki takım 80. kez karşılaşacak
İki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlarda geride kalan 80 maçta Trabzonspor 45, Gençlerbirliği ise 14 maçı kazandı. 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer, 154 gol atarken rakibi ise 74 kez fileleri havalandırdı.
Ligde 68. randevu
Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında oynan 67 lig maçında ise 38'ini Karadeniz ekibi, 12'sini ise Başkent temsilcisi kazandı. 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 129 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 63 gol kaydetti.
Ankara'daki maçlar
İki takım arasında Ankara'da oynanan 33 lig mücadelesinde Trabzonspor 14 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise ev sahibi Gençlerbirliği galip gelen taraf oldu. 11 maç ise berabere tamamlandı. Kırmızı-siyahlılar, Ankara'da rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:22
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Hasan Şaş'tan küfür tepkisi!
Toplam 1
Yorum
Gslı Küfürü savunmuyorum her kim ediyorsa..Lakin memlekette klavye delikanlıları türedi..Hasan bunu mahkemeye verir sonra bu abi yapma etme der..
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Trabzonspor ve hatalar
Toplam 4
Yorum
bifara 61 dogru söylüyorsunda bunlara göz yummaya devam etmekmidir trabzonspora yakisan yada bir eylemmi yapilmali, mesela hakemler yurtdisindan getir
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 8
Yorum
MURAT ÖZDEMİR HOLLANDALIYA YAPILAN MASRAFI CEBİNDEN ÖDESİN, TEKRAR KONUŞALIM
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