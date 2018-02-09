Topyekün hücum!
Süper Lig'de bu sezonun 11. haftasından bu yana ilk kez gol atamayan Trabzonspor, yine bu sezonun 9. haftasından bu yana ilk kez Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile aynı haftada puan kaybetmiş oldu
PAS VAR, SONUÇ YOK
Karadeniz ekibinin Göztepe karşısındaki futbolu takdir kazandı. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı (456) ikinci maçını oynamasına karşın, ligde en fazla isabetli pas attığı beş karşılaşmada da galibiyet alamadı. (2 beraberlik, 3 mağlubiyet) Son dört maçı berabere tamamlayan Trabzonspor, tarihinde Süper Lig'de en son Kasım-Aralık 1981 yılında beş maç üst üste berabere kalmıştı. Bordo-mavililerin berabere kaldığı serideki maçlardan ilki de yine Göztepe karşısındaydı (1-1).
'DİK' OYNASINLAR YETER
Trabzonspor taraftarları Göztepe maçında alınan beraberliğe üzülse de takımının oynadığı oyundan bir hayli memnun kaldı. Taraftarlar bu durumu sosyal medya hesaplarından, "Yeter ki böyle oynasınlar berabere de kalsa sorun değil. Trabzonspor dik oynasın bize yeter. Göztepe'ye karşı ortaya konan oyuna uzun zamandır hasret kalmıştık. Takım şiir gibi oynadı, bu performans devam ederse golü de atarız" şeklinde duygularını dile getirdiler. Spor otoriteleri de yazı ve yorumlarında istatistiklerde oldukça yüksek rakamla oynayan futbolculardan övgüyle bahsetti.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:42
-
Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
-
İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
-
MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
Topyekün hücum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.