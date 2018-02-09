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    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Topyekün hücum!

    Topyekün hücum!

    'de bu sezonun 11. haftasından bu yana ilk kez gol atamayan , yine bu sezonun 9. haftasından bu yana ilk kez Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile aynı haftada puan kaybetmiş oldu

    'un ligde attığı son dört golde imzası olan 'ın eksikliği hissedildi. Göztepe karşısındaki ortalama pozisyon grafiğinde kaleci dışında sadece iki oyuncu bordo-mavililerin kendi yara sahasında yer alırken, bu durum da 'topyekün hücum' olarak yorumlandı. Ancak bu kadar hücuma çıkılmasına rağmen son vuruşlarda etkili olunamadı.


    PAS VAR, SONUÇ YOK
    Karadeniz ekibinin Göztepe karşısındaki futbolu takdir kazandı. Bordo-mavililer, bu sezon 'de en fazla isabetli pas yaptığı (456) ikinci maçını oynamasına karşın, ligde en fazla isabetli pas attığı beş karşılaşmada da galibiyet alamadı. (2 beraberlik, 3 mağlubiyet) Son dört maçı berabere tamamlayan , tarihinde 'de en son Kasım-Aralık 1981 yılında beş maç üst üste berabere kalmıştı. Bordo-mavililerin berabere kaldığı serideki maçlardan ilki de yine Göztepe karşısındaydı (1-1).

    'DİK' OYNASINLAR YETER
    Trabzonspor taraftarları Göztepe maçında alınan beraberliğe üzülse de takımının oynadığı oyundan bir hayli memnun kaldı. Taraftarlar bu durumu sosyal medya hesaplarından, "Yeter ki böyle oynasınlar berabere de kalsa sorun değil. Trabzonspor dik oynasın bize yeter. Göztepe'ye karşı ortaya konan oyuna uzun zamandır hasret kalmıştık. Takım şiir gibi oynadı, bu performans devam ederse golü de atarız" şeklinde duygularını dile getirdiler. Spor otoriteleri de yazı ve yorumlarında istatistiklerde oldukça yüksek rakamla oynayan futbolculardan övgüyle bahsetti.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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