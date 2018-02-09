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    09 Şubat 2018, Cuma
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    hayat verir

    <a href="/index/sosa?id=0587fc5c-303e-4422-aaab-56bb8c2987f0" class="" rel="tag">Sosa</a> hayat verir

    Göztepe maçında resital sunan Arjantinli 10 numara için, “ onunla sahanın her tarafındaydı” yorumu yapıldı

    'un Arjantinli oyuncusu , Göztepe maçındaki performansı ile teknik direktör 'a 90 dakika forma giymeye hazır olduğunu gösterdi.

    Göztepe sınavında yüksek istatistik rakamlarıyla oynayan hemen hemen bütün spor otoritelerinden de tam puan aldı. Takımdaki pas trafiğinin en doğru yapıldığı ilk yarıda Sosa'nın Abdülkadir ile oldukça uyumlu bir oyun ortaya koyduğu ve her iki oyuncunun takım arkadaşlarını da oynattıkları belirtildi.

    Spor otoriteleri Sosa'yı Göztepe karşısında bordo-mavililere hayat veren futbolcu olarak tanımlarken, " onunla haftalardır olmadığı kadar sahanın her tarafındaydı" yorumunu yaptılar. Karşılaşmanın ilk yarısında 50, ikinci yarısında 50 olmak üzere toplamda 100 kez topla buluşan Sosa, 69 pas, 5 şut ve 1 isabetli şut ile 5 şut pası, 6 kilit pası istatistiği ile 90 dakikayı tamamladı. Sosa 5 şutla ayrıca bu maçta en fazla şut pası attığı maçı oynadı. Başarılı top kapma (2), ikili mücadelede (7/12) ve 3 faul ile oynayan Sosa, Göztepe maçını %84.1 pas oranı ile tamamladı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:03
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