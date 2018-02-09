Sosa hayat verir
Göztepe maçında resital sunan Arjantinli 10 numara için, “Trabzonspor onunla sahanın her tarafındaydı” yorumu yapıldı
Göztepe sınavında yüksek istatistik rakamlarıyla oynayan Sosa hemen hemen bütün spor otoritelerinden de tam puan aldı. Takımdaki pas trafiğinin en doğru yapıldığı ilk yarıda Sosa'nın Abdülkadir ile oldukça uyumlu bir oyun ortaya koyduğu ve her iki oyuncunun takım arkadaşlarını da oynattıkları belirtildi.
Spor otoriteleri Sosa'yı Göztepe karşısında bordo-mavililere hayat veren futbolcu olarak tanımlarken, "Trabzonspor onunla haftalardır olmadığı kadar sahanın her tarafındaydı" yorumunu yaptılar. Karşılaşmanın ilk yarısında 50, ikinci yarısında 50 olmak üzere toplamda 100 kez topla buluşan Sosa, 69 pas, 5 şut ve 1 isabetli şut ile 5 şut pası, 6 kilit pası istatistiği ile 90 dakikayı tamamladı. Sosa 5 şutla ayrıca bu maçta en fazla şut pası attığı maçı oynadı. Başarılı top kapma (2), ikili mücadelede (7/12) ve 3 faul ile oynayan Sosa, Göztepe maçını %84.1 pas oranı ile tamamladı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 03:03
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
Sosa hayat verir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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