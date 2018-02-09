Hakemler önyargılı
Teknik direktör Çalımbay, hatalı kararlara isyan etti: “Hakemlerin en çok mağdur ettiği hoca benim. Benim maçımdan sonra hakem görevini bıraktı. Net penaltılarımız, kırmızı kartlar verilmiyor. Burak 10 kere düşse bir kez çalınıyor”
BÜYÜK ZARAR GÖRÜYORUZ
Bir gazetecinin 'F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın hakemlerle ilgili açıklamaları ligin gidişatına etki eder mi?' yönündeki sorusu üzerine 54 yaşındaki teknik adam, "Ben hakem hatalarından dolayı Kasımpaşa'da Avrupa kupalarına gidemedim. 16 puanım gitti. Şu anda öyle bir konuma giriyoruz ki hakem hataları bile ligi belirleyebilir. Onun için dikkat etmeleri gerek. Geçen hafta belki o penaltı, kırmızı kart verilse daha değişik olacak. Bursa maçında penaltılardan biri verilse her şey değişecek. Hakemler açısından en mağdur edilen teknik direktörlerden biri benim. Maçımda hakem, hakemliği bıraktı. Hakemlerin yaptıkları bir hata, yanlıştan kulüpler çok büyük zarar görüyor. Bazen hakemlerin yaptığı hatadan takım kaybediyor, belki o teknik direktör kulüpten ayrılıyor. Konuşmamak için kendimizi tutmaya çalışıyoruz. Aykut Kocaman'a kızmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.
Laf söyleyen art niyetlidir
Göztepe maçında takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, "Göztepe, ben geldikten sonra en iyi oynadığımız maçlarımızdan biriydi. Bu karşılaşmayla ilgili takımıma kimse laf söylemesin. Eğer şu takıma konuşuluyorsa, eleştiriyorlarsa art niyetli söylüyorlar. Burada tek eksik olan goldü. Futbolda bunlar olabiliyor. Bir kaleci mükemmel işler yapabilir, şansı iyi gidebilir. O gün de bize rastladı" açıklamasını yaptı.
Ligi iyi yerde tamamlayacağız
Ligi iyi yerde bitireceklerine inandığını da anlatan Çalımbay, "Bulunduğumuz yer kötü bir yer değil ama daha iyi olması gerekiyor. Onun için taraftara teşekkür ediyorum. Bütün gayemiz Trabzonspor'u çok çok iyi yere getirmek. Başka düşüncemiz yok. Takıma, oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Biz bu ligi çok çok iyi yerde bitireceğiz. Yeter ki Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarını çok iyi şekilde bitirelim, kazanalım" açıklamasını yaptı.
Tek hedef 3 puan
G.Birliği ile oynayacakları maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmediklerini kaydeden Çalımbay, "Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hangi takımın ne zaman puan kaybedeceği belli olmuyor. Kolay bir takmı değil. Onlar da istikrar yakaladı. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.
Burak inşallah yetişir
Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren Rıza Çalımbay, "Mustafa, Burak oynayamaz. O yurt dışında, herhalde hafta arası gelecek, inşallah Başakşehir maçına yetişir diye düşünüyoruz. Onazi'nin ailevi problemi var. Ona izin verdik. Gerçekten çok önemli sıkıntısı var. Castillo başladı. Net şekilde hazır değil ama onu G.Birliği maçında kullanabiliriz" diye konuştu.
Uğur ve N'Doye kalacak
Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pereira ile uzun süredir kulübün yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, Uğur ve N'Doye'un sözleşmesinin uzamaları konusunda da yönetim kurulunun görüşmeler yapacağını söyledi, bu konuda sonuç beklediğini vurguladı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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Toplam 11
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tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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Toplam 6
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emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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Toplam 18
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İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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