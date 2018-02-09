CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Eyvah! Yine Ulusoy

    Eyvah! Yine Ulusoy

    'in 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu

    'un yarın saat 16.00'da G.Birliği ile deplasmanda oynayacağı maçı Alper Ulusoy yönetecek. Fırtına, 1981 İzmir doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Ulusoy ile bordo-mavililer en son Aytemiz Alanyaspor'a Trabzon'da 4-3 yenilmişlerdi.

    1-Alper Ulusoy, Trabzonspor karşılaşmalarında verdiği kararlarla dikkat çekiyor. Ulusoy, 30.08.2015 tarihinde Trabzonspor- Akhisar maçının 17. dakikasında skandala imza atmıştı. Kaleci Lukac, ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ı indirdi. Ulusoy bu pozisyona devam kararı verirken, 54'te Ahmet Cebe'nin kendini yere attığı pozisyonda ise hatalı bir şekilde penaltı düdüğü çaldı.

    2- Ulusoy 21.11.2017'de Trabzon'da oynanan Antalyaspor maçında bir pozisyon sırasında kaleci Ferhat Kaplan topu elinden kaçırdı ve Yusuf Erdoğan da boşta kalan topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Ulusoy golü geçersiz saydı. Aynı karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında yaşanan pozisyonda Mustafa Akbaş, Antalyasporlu oyuncuya ceza sahasına girmeden müdahale etti. Oyuncu yerde kalırken Ulusoy önce faul verdiği pozisyonda çizgi hakeminin de uyarması sonucu Antalyaspor lehine penaltı düdüğü çaldı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eyvah! Yine Ulusoy haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN