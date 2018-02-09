Eyvah! Yine Ulusoy
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu
1-Alper Ulusoy, Trabzonspor karşılaşmalarında verdiği kararlarla dikkat çekiyor. Ulusoy, 30.08.2015 tarihinde Trabzonspor- Akhisar maçının 17. dakikasında skandala imza atmıştı. Kaleci Lukac, ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ı indirdi. Ulusoy bu pozisyona devam kararı verirken, 54'te Ahmet Cebe'nin kendini yere attığı pozisyonda ise hatalı bir şekilde penaltı düdüğü çaldı.
2- Ulusoy 21.11.2017'de Trabzon'da oynanan Antalyaspor maçında bir pozisyon sırasında kaleci Ferhat Kaplan topu elinden kaçırdı ve Yusuf Erdoğan da boşta kalan topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Ulusoy golü geçersiz saydı. Aynı karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında yaşanan pozisyonda Mustafa Akbaş, Antalyasporlu oyuncuya ceza sahasına girmeden müdahale etti. Oyuncu yerde kalırken Ulusoy önce faul verdiği pozisyonda çizgi hakeminin de uyarması sonucu Antalyaspor lehine penaltı düdüğü çaldı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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