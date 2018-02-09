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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Castillo zirvede

    Castillo zirvede

    25 yaşındaki sol kanat oyuncusu maç başına 3.29 adam geçme istatistiği ile bu alanda lider

    Fırtına'nın 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabian Castillo, yeniden bordo-mavili formayı giymek için gün sayıyor. Sakatlıklarla boğuşan yıldız, buna karşın halen ligin maç başına en fazla adam geçen isim.

    Castillo, oynadığı 10 karşılaşmada maç başına 3.29 ile adam geçme ortalamasıyla ilk sırada. İdmanda sakatlanan ve ligin ikinci yarısında forma giyemeyen yıldız, yeniden takımla çalışmalara başladı ve eksiklerini gideriyor. kademeli olarak yüklemeler de yapan Castillo'nun yarınki G.Birliği maçında oynayabileceği belirtildi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
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