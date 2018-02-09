Castillo zirvede
25 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu maç başına 3.29 adam geçme istatistiği ile bu alanda lider
Castillo, oynadığı 10 karşılaşmada maç başına 3.29 ile adam geçme ortalamasıyla ilk sırada. İdmanda sakatlanan ve ligin ikinci yarısında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, yeniden takımla çalışmalara başladı ve eksiklerini gideriyor. İdmanlarda kademeli olarak yüklemeler de yapan Castillo'nun yarınki G.Birliği maçında oynayabileceği belirtildi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:34
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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