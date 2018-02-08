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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Yeni sayfa vakti

    Yeni sayfa vakti
    ekibinin savaşçısı Okay Yokuşlu, G.Birliği maçını mutlaka kazanman istediklerini söyledi. 23 yaşındaki ön libero, "Çok iyi oynadığımız maçlarda sonuca gidemedik ve puanları kaybettik. Şanssızlığı kırmak istiyoruz ve bunun için G.Birliği karşılaşmasını bir şans olarak görüyoruz. Mutlaka kazanmamız gerek" dedi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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