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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Taraftara çağrı

    Taraftara çağrı
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı 'un kaptanı Alper Saruhan, taraftar desteği ile İstanbul BB maçını kazanacaklarını belirtti. Saruhan, cumartesi günü saat 15.15'te Cebeci Spor Salonu'nda İstanbul BB ile oynayacaklarını belirterek, "Haydi Trabzonsporlular, bizim için deplasmanı ev sahibine dönüştürelim" dedi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
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