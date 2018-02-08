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    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Minnettarım

    Minnettarım
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'nın mukavelesi 2020'ye kadar uzatılmıştı. 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla anlattı. mesajında, "'un bana verdiği fırsat için minnettarım. Bana güvendiğiniz ve işime inandığınız için teşekkürler. Her gün, her antrenmanda ve her oyunda elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Takım arkadaşlarım, taraftarlar ve tabii ki ailem olmasaydı bu mümkün olmazdı. Ve en sonunda nişanlım Natacha Esmail başından beri benimleydi. Teşekkürler Trabzon, teşekkürler " dedi
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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