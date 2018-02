Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pereira 'nın mukavelesi 2020'ye kadar uzatılmıştı. 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla anlattı. Pereira mesajında, " Trabzonspor 'un bana verdiği fırsat için minnettarım. Bana güvendiğiniz ve işime inandığınız için teşekkürler. Her gün, her antrenmanda ve her oyunda elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Takım arkadaşlarım, taraftarlar ve tabii ki ailem olmasaydı bu mümkün olmazdı. Ve en sonunda nişanlım Natacha Esmail başından beri benimleydi. Teşekkürler Trabzon, teşekkürler Trabzonspor " dedi