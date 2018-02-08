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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    İyi başlangıç yapamadı

    İyi başlangıç yapamadı

    Çalımbay ile 6.5 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan , ardından duraklama dönemine girdi

    Göztepe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 6.5 yıl aradan sonra ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirveye ortak olan bordo-mavililer, daha sonra duraklama dönemine girdi. Trabzonspor, ligin 9. haftasında takımın başına geçen Çalımbay ile sırasıyla Osmanlıspor'u 4-3, Demir Grup Sivasspor'u 2-1, Antalya'yı 3-0, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek, 232 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etti. Bordo-mavililer, 16. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürürken kötü başladığı sezonda zirveye ortak olarak şampiyonluk yolunda umutlarını artırdı. Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde ligde aldığı 4 beraberlikle zirvenin 11 puan gerisine düştü. , ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanından 1-1, ligin 18. haftasında ise Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü. Bordo- mavililer, ligin 19. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1, 20. haftada da Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yolunda önemli yara aldı.

    Kupadan da elendi
    Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk maçında 'nda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor'u rövanş maçında konuk etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmada da rakibi ile 1-1 berabere kalarak, kupaya veda ederken taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. En son 2009-10 sezonunda 5 Mayıs 2010 tarihinde oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 'nı müzesine taşıyan 'un kupa özlemi de 8 yıla çıktı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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