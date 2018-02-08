İyi başlangıç yapamadı
Çalımbay ile 6.5 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, ardından duraklama dönemine girdi
Kupadan da elendi
Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor'u rövanş maçında konuk etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmada da rakibi ile 1-1 berabere kalarak, kupaya veda ederken taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. En son 2009-10 sezonunda 5 Mayıs 2010 tarihinde oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan Trabzonspor'un kupa özlemi de 8 yıla çıktı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:38
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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