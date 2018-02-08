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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Dertlerin dermanı Burak

    Dertlerin dermanı Burak

    , bu sezon 17 gollü Burak’ın sahada olduğu bin 357 dakikada 30 gol attı, Burak’sız 443 dakikada ise sadece 6 kez fileleri sarsabildi

    Fırtına, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve 0-0 biten Göztepe maçında da forma giyemeyen 'ın yokluğunda gol atmakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, bu sezon 32 yaşındaki yıldızın sahada olmadığı 443 dakikada 6 gol, oynadığı bin 357 dakikada ise 30 gol kaydetti. Deneyimli forvetin yokluğunda her 73.8 dakikada bir gol atan Trabzon, Burak'ın sahada olduğu periyotta ise her 45.2 dakikada bir gol kaydetti. Karadeniz ekibi, ligde 20 haftalık bölümde 32 puanla 6. sırada yer alırken, 16 maçta 17 gol kaydeden Burak, takımının topladığı puanlarda da önemli rol oynadı.

    BURAK'SIZ 19 PUANDA
    Bu sezon Süper Lig'de toplamda 36 gol kaydeden bordo-mavililerde 'ın attığı 17 gol çıkarıldığında 19 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. 'da diğer forvet oyuncuları N'Doye'un ligde 3, Rodallega'nın ise 4 golü bulunuyor. Bu iki forvet takıma ilaç olamadı.

    YÜZDE 47'Sİ ONUN
    Göztepe maçında forma giyemeyen Burak, buna rağmen 17 golle krallık yarışında zirvede. 20 haftanın 16'sında görev yapan Burak, bin 356 dakika sahada kalırken, 1.06 gol ortalamasıyla oynadı. 32 yaşındaki forvet, ortalama 80 dakikada 1 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un 20 hafta sonunda 36 golünün 17'sini kaydederek gollerin yüzde 47.2'sine imza attı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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