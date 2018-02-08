Dertlerin dermanı Burak
Trabzonspor, bu sezon 17 gollü Burak’ın sahada olduğu bin 357 dakikada 30 gol attı, Burak’sız 443 dakikada ise sadece 6 kez fileleri sarsabildi
BURAK'SIZ 19 PUANDA
Bu sezon Süper Lig'de toplamda 36 gol kaydeden bordo-mavililerde Burak Yılmaz'ın attığı 17 gol çıkarıldığında Trabzonspor 19 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Trabzonspor'da diğer forvet oyuncuları N'Doye'un ligde 3, Rodallega'nın ise 4 golü bulunuyor. Bu iki forvet takıma ilaç olamadı.
YÜZDE 47'Sİ ONUN
Göztepe maçında forma giyemeyen Burak, buna rağmen 17 golle krallık yarışında zirvede. 20 haftanın 16'sında görev yapan Burak, bin 356 dakika sahada kalırken, 1.06 gol ortalamasıyla oynadı. 32 yaşındaki forvet, ortalama 80 dakikada 1 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un 20 hafta sonunda 36 golünün 17'sini kaydederek gollerin yüzde 47.2'sine imza attı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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