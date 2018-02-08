CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çalımbay ile yenilmezlik serisi

    Çalımbay ile yenilmezlik serisi
    , zirve yarışında geriye düşmesine karşın teknik direktör yönetiminde yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, Çalımbay'ın göreve başladığı ligin 9. haftasındaki Yeni Malatyaspor deplasmanında tek yenilgisini aldıktan sonra daha sonraki 11 haftalık dönemde 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek 23 puan topladı. Bordo-mavililer, 110 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalımbay ile yenilmezlik serisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN