Uğur Demirok: Sorun çıkmaz

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Uğur Demirok, Trabzonspor ile sözleşme yenileme konusunda açıklamada bulundu

Trabzonsporlu taraftarlardan gelen "Sözleşmeyi yenileyecek misin?'' sorusuna 29 yaşındaki stoper, "Ben buraya geldikten sonra Trabzonsporlu oldum. Bundan sonra da Trabzonsporlu olarak kalacağım. Oğlum ise Trabzonsporlu doğdu. Trabzonspor ile anlaşmam kolay'' cevabını verdi.