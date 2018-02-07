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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    : Sorun çıkmaz

    Uğur Demirok: Sorun çıkmaz

    Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan , Trabzonspor ile sözleşme yenileme konusunda açıklamada bulundu

    Trabzonsporlu taraftarlardan gelen "Sözleşmeyi yenileyecek misin?'' sorusuna 29 yaşındaki stoper, "Ben buraya geldikten sonra Trabzonsporlu oldum. Bundan sonra da Trabzonsporlu olarak kalacağım. Oğlum ise Trabzonsporlu doğdu. Trabzonspor ile anlaşmam kolay'' cevabını verdi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:39
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