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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan , , Jan Durica, Kamil , Esteban Alvarado ile Abdülkadir Ömür katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı. Öte yandan, antrenmandan önce teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram edildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:44
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