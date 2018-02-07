Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Esteban Alvarado ile Abdülkadir Ömür katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı. Öte yandan, antrenmandan önce teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram edildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:44
-
Şenol Güneş'ten Ümit Özat cevabı
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST ŞENOL GÜNEŞ NE KADAR AGLAK Bİ ADAMSIN YA
-
Markovic kiralandı
Toplam 1
Yorum
Enda Çok çok yetenekli idi, futboluna zeka katarsa piyasa değeri 40-50 eder.
-
Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 2
Yorum
ua5454 cocuk iyi. arada bir bjkye attıgı golu acar izlerim .az paraya kaptırdık ona üzülüyorum 10a al 12ye ver yazık
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.