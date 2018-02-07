Trabzonspor, Burak'ın yokluğunu hissediyor

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan Göztepe maçında da forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol atmakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Burak Yılmaz'ın sahada olmadığı 443 dakikada 6 gol, sahada olduğu bin 357 dakikada ise 30 gol kaydetti. Deneyimli forvet oyuncusunun yokluğunda her 73.8 dakikada bir gol atan Trabzonspor, Burak'ın sahada olduğu periyotta ise her 45.2 dakikada bir gol kaydetti.



BURAK'SIZ TRABZONSPOR 19 PUANDA

Trabzonspor, ligde 20 haftalık bölümde 32 puan toplayarak 6'ncı sırada yer alırken, 16 maçta forma giyen ve bu periyotta 17 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının topladığı puanlarda da önemli rol oynadı. Bu sezon ligde toplamda 36 gol kaydeden bordo-mavililerde Burak Yılmaz'ın attığı 17 gol çıkarıldığında Trabzonspor 19 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Trabzonspor'da diğer forvet oyuncuları N'Doye'un ligde 3, Rodallega'nın ise 4 golü bulunuyor.



BU SEZON 3 MAÇI GOL ATAMADAN TAMAMLADI

Bu arada Trabzonspor, ligde 20 haftalık bölümde sadece 3 maçı gol atamadan tamamladı, bu maçların da ikisinde Burak Yılmaz forma giymedi. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın da yer aldığı karşılaşmada 9'uncu haftada Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olurken, 11'inci haftada Burak'tan yoksun çıktığı Kaysersipor karşılaşmasını golsüz eşitlikle tamamladı. Trabzonspor bu maçtan 8 hafta sonra çıktığı ve Burak'ında sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Göztepe maçında birçok pozisyon bulmasına rağmen rakip kaleciyi geçemedi ve karşılaşamdan golsüz berabeberlikle ayrıldı.



SOSA VE KAMİL AHMET'İN PERFORMANSLARI BEĞENİLDİ

Öte yandan Trabzonspor'da ligde 10 maç aradan sonra Göztepe maçıyla ilk 11'de forma şansı bulan Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile sağ bek Pereira'nın cezalı olduğu karşılaşmada görev yapan Kamil Ahmet'in performansları ise beğenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da bu iki oyuncunun performansından memnun kaldığı, ayrıca Göztepe maçının ardından tüm oyuncuları mücadele ve performansları nedeniyle tebrik ettiği de öğrenildi.