Sosa’ya özel tebrik
9. haftadaki Malatyaspor maçından sonra Göztepe sınavında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Sosa, bordomavililerin geliştirdiği atakların neredeyse tamamında başroldeydi
Fiziksel açıdan da sıkıntılı günleri atlattığını ve 90 dakika forma giymeye hazır olduğunu hem hocasına hem de taraftarlarına gösteren Arjantinli 10 numarayı Başkan Muharrem Usta özel olarak tebrik etti.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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