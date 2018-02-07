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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’ya özel tebrik

    Sosa’ya özel tebrik

    9. haftadaki Malatyaspor maçından sonra sınavında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan , bordomavililerin geliştirdiği atakların neredeyse tamamında başroldeydi

    Fiziksel açıdan da sıkıntılı günleri atlattığını ve 90 dakika forma giymeye hazır olduğunu hem hocasına hem de taraftarlarına gösteren Arjantinli 10 numarayı Başkan Muharrem Usta özel olarak tebrik etti.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:30
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